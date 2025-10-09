Ивелин Михайлов: Борисов е виновен за боклука в София, кабинетът - за Елените

Лидерът на "Величие" поздрави кмета на София Васил Терзиев заради позицията му към сметопочистващите фирми

Бойко Борисов е виновен за кризата с боклука в София, а правителството начело с екоминистъра Манол Генов - за трагедията на Елените, посочи лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Пуснахме вот на недоверие за сметищата, показахме ги точно, казахме за незаконното строителство, споменахме и за Несебър. По този начин се държат много хора и се изнудват постоянно да плащат пари, защото сега стана ясно, че сградите са нямали акт 16. Колко години може да съществуват едни сгради и в тях да живеят хора, но да нямат акт 16. Това е в цялата страна", посочи Ивелин Михайлов. Той разказа, че Даниел Славов - Дънката е "откраднал, отсякъл гора и направил огромен комплекс" край Варна. Попита защо Костадин Костадинов не вижда кражбите на крайбрежни райони, където се изсичат гори на свлачищни райони.

"Има 100% хора, които са отговорни за трагедиите, които се случват сега. Това са правителството, Манол Генов - говорих с него още март месец и му дадох решение. В повечето случаи опозицията казва, че нещо не е добре, но не дава решение. Ние сме дали решение за всичко и нищо не се случва от страна на властимащите", каза Михайлов.

"100% Бойко Борисов", отговори той кой е виновен за кризата с боклука в два столични района. Нарече го "гениален схемаджия", който прави "страшни схеми". Михайлов поздрави кмета Васил Терзиев, че се "бори мъжки" и гледа как да защити интересите на общината, за да не влезе в дългова спирала и да фалира.

