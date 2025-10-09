ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ИТН искат затвор за всеки, разпространил лична инф...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21463024 www.24chasa.bg

Мъж с шизофрения намушка баща си до смърт, после излъга, че крадец го е убил

4392
Криминалистична лаборатория СНИМКА: Архив

Около 14.35 часа вчера на тел. 112 се получил сигнал от жител на с. Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му.

На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които установили починал мъж с прорезни рани по тялото.

След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения".

41-годишният е задържан за срок до 24 часа.

При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства.

Криминалистична лаборатория СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание