Мъж с шизофрения намушка баща си до смърт, после излъга, че крадец го е убил

Около 14.35 часа вчера на тел. 112 се получил сигнал от жител на с. Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му.

На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които установили починал мъж с прорезни рани по тялото.

След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения".

41-годишният е задържан за срок до 24 часа.

При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства.