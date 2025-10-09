Мъж с шизофрения намушка баща си до смърт, после излъга, че крадец го е убил

Около 14.35 часа вчера на тел. 112 се получил сигнал от жител на с. Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му.
На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които установили починал мъж с прорезни рани по тялото.
След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения".
41-годишният е задържан за срок до 24 часа.
При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства.