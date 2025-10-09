Първо в "24 часа": Симеон II продаде къщата в Баня за 2,5 млн. лева на Георги Самуилов

Още не съм взел решение какво да правя с имота, това е частна инвестиция, коментира бизнесменът

Вече нищо не го свързва с нашето градче, а беше адресно регистриран тук, казва кметът Стамен Гешев

Симеон Сакскобургготски е продал царската къща в Баня на бизнесмена Георги Самуилов, научи "24 часа". Сделката е станала преди около 10-ина дни, а стойността на покупката е 2,5 милиона лева. Отчисления от продажбата вече са постъпили и в община Карлово от 3-процентния данък придобиване, потвърдиха от местната администрация.

Още през юни "24 часа" написа, че къщата в Баня е обявена за продан. Сега вече това е станало факт, придобит е от една от фирмите на Самуилов, който притежава рафинерията в с. Белозем и от години е един от големите играчи в бизнеса с петрол.

"Още не съм взел решение какво да правя с имота. Това е частна инвестиция. От бизнес гледна точка има продажба, има и купувач. Може би тепърва ще мисля как да го развивам", коментира пред "24 часа" Георги Самуилов. Георги Самуилов

Царската вила в Баня е построена през 1929 година от цар Борис Трети. Тя беше от първите имоти, които наследниците му Симеон Сакскобугготски и сестра му Мария Луиза си върнаха още през 2000 година, преди той да стане премиер.

"В последните години къщата беше поизоставена, никой не се грижеше за нея", обясни кметът на Баня Стамен Гешев. В градчето също се е разчуло, че имотът е продаден.

"След тази сделка вече нищо не свързва Симеон с Баня, а преди години той беше адресно регистриран тук", припомни кметът.

Мълвата за продадената царска къща вече се коментира в Баня. "Очевидно той затова си дойде в България - да си вземе имотите и след това да ги продаде. Едва ли някой от децата му има намерение да се занимава с тях и да ги развива", обсъждат местни.