Прокуратурата съгласна двамата общинари от Варна, задържани с Коцев, да са под домашен арест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата няма против двамата общинари от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов да са с мярка домашен арест.

Това стана ясно в Софийския апелативен съд.

Причината е, че е отпаднало основанието, че могат да извършат друго престъпление.

Кателиев и Стефанов бяха задържани с кмета на Варна Благомир Коцев като част от престъпна трупа, създадена с цел корупция.

Кателиев и Стефанов бяха задържани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.