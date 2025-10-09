ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Казахстан подкрепи споразумението з...

Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за София, за да бъде осигурено от държавата

Министърът на правосъдието Георги Георгиев

"Тази сутрин разговарях с кмета на София Васил Терзиев, за да направим организация за помощ от държавата за овладяване на кризата с почистването в „Люлин" и „Красно село". По-късно днес ще се видим, за да изчистим всички детайли, така че в най-кратък срок да нормализираме извозването на битовия отпадък. Очаквам от него списък с всичко необходимо за София, за да бъде осигурено от държавата в спешен порядък", това написа във фейсбук профила си министърът на правосъдието Георги Георгиев

Първите екипи с лишени от свобода вече са на терен и помагат за почистването на район „Красно село".

"Задачата им от кмета на района г-жа Николаева е да събират едрогабаритни отпадъци, натрупани до контейнерите. Организираме екипи, които да помогнат и на район „Люлин", написа още Георгиев. 

"Благодаря на лишените от свобода, които се включиха, защото те полагат доброволен труд, както и на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" за организацията и присъствието на терен", пише правосъдният министър. 

