Община Русе подкрепя инициативата „Сподели и вдъхнови" на 10 октомври

На 10 октомври /петък/ от 19 ч. в Пленарна зала на местната администрация ще се проведе събитие на движението „Сподели и вдъхнови". Проявата е организирана от едноименното сдружение с нестопанска цел и с подкрепата на Община Русе. Идеята на движението е да срещне вдъхновяващи личности с ученици от XI и XII клас, за да ги мотивира да вървят смело по пътя си и да вярват в собствените си сили. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Присъстващите ще могат да се запознаят на живо с инициативата и да чуят вълнуващата лекция на русенеца Светослав Захариев – Сисо. В авторската си презентация „Силата на избора" той ще говори за грешките и предизвикателствата, за съзнателните и несъзнателни решения, за силата на волята и значението на средата, която изграждаме около себе си.

Светослав Захариев е първият българин, спечелил световна и европейска титла по граплинг – спорт, който съчетава елементи от борба, самбо и джудо. Завършил е кинезитерапия в Русенския университет „Ангел Кънчев". През 2013 г. животът му се променя след тежка автомобилна катастрофа, в резултат на която остава в инвалидна количка. Въпреки това Сисо не се отказва от спорта, продължава да тренира и да води тренировки, като създава и фитнес зала с адаптирани уреди за хора с двигателни дефицити.

Събитието е с вход свободен, регистрацията на място ще се извършва между 18:40 и 19:00 ч., а продължителността на събитието ще е около час и половина. Инициативата е насочена предимно към тийнейджъри, но е отворена за всички, които искат да почерпят вдъхновение от личната история на Сисо.

Инициативата „Сподели и вдъхнови" търси русенци с богати житейски и професионални пътища, които да разкажат своите лични истории и да предадат знание и опит на младите хора.