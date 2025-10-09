СОС: Терзиев да представи план за справяне с кризата с боклука

Кметът на София Васил Терзиев да представи план за справяне с кризата с боклука - това настояха част от политически групи в Столичния общински съвет преди началото на днешната сесия. Такъв призив имаше от "Спаси София" и от "Синя София".

От ПП-ДБ обясниха, че днес СОС ще приеме два доклада, с които ще се отпусне 9 млн. лв. заем на общинското дружество "Софекострой" за закупуване на техника за почистванде, с която да се увеличи капацитета на дружеството да поеме повече райони. В момента то чисти "Красна поляна".

"Призоваваме държавата да застане зад София. А прокуратурата да разследва кой запали камионите на един от канидатите в процедурата за чистенето на града през следващите 5 г., а не да привиква на разпит директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и зам.-кмета по екология", заяви шефът на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

Според него, ако в процедурата е бил заложен таван на ценовеите оферти, тя е щяла да бъде обжалвана още в самото начало. Затова общината избрала да даде прогнозни цени.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев предупреди, че отпускането на средства за "Софекострой" няма да реши текущата криза с боклука, защото тепърва ще се обявява процедура за покупка на техниката и тя ще отнеме месеци.

Независимата Ваня Григорова пък призова СОС да подпомогне кмета в борбата му срещу мафията и добави, че дори все още поръчката за зоната за чистенето на двата района още не е прекратена.

От "Синя София" настояха кметът Терзиев да представи по-скоро план за действие, а не след 2 седмици, както обещал на извънредния председателски съвет, който се проведе в началото на седмицата.

От "Възраждане" поискаха кметът да покани на преговори всички почистващи фирми и те да работят като подизпълнители на "Софекострой".