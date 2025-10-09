До лятото 33% от шефските позиции на публични дружества трябва да са за жени

До края на юни 2026 г. 33% от шефските позиции на публичните дружества трябва да са за по-слабо представения пол, което в масовия случай са жените. Те обаче няма да надвишават 49%. Това решиха на първо четене депутатите с приетия на първо четене Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Той транспонира евродиректива, но още през февруари разбуни духовете на депутатите. Дебатът по първото четене се проведе още тогава, но не стигна времето за гласуването и то реално се случи днес. Компаниите са задължени да обявяват публично напредъка си по преодоляване на неравенството в декларациите за корпоративно управление.

На този фон в настоящото правителство една е Теменужка Петкова, което прави 5% женско представителство в кабинет от 20 министри. За политиката у нас квоти по пол няма. Някои партии имат вътрешни правила за дял жени и младежи в листите си, но невинаги ги спазват.

Текстът на законопроекта днес мина със 117 гласа "за", 31 бяха "против" (всички от "Възраждане") и осем се въздържаха.