Затворници се включиха в преодоляването на кризата с боклука

От днес 10 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Казичене“ към затвора - София са на терен в район „Красно село“ и помагат за разчистването на натрупаните едрогабаритни отпадъци. Организацията по включването на затворниците е направена по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев, след получено писмо от районния кмет Цвета Николаева.

Въпреки че са на лек режим и имат право да излизат да работят на външни обекти без охрана, за лишените от свобода е подсигурена охрана, каза днес Замфир Драганов, началник на общежитието в Казичене. Той поясни още, че на терен са и служители от надзорно-охранителния състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Лишени от свобода ще помагат и в жк. „Люлин“. По думите на началника на общежитието, заповедта за отдаване на труд е до края на годината, но те са на разположение на Общината, докато е необходима помощ.

Съгласно законовите разпоредби, в периода на изтърпяване на наказанието, лишените от свобода имат право да работят, а участието в трудова дейност е основна част от провежданата с тях социално-възпитателна политика. Тя се стимулира и отчита при определяне степента на тяхното поправяне и превъзпитание, като целта е да подпомогне ресоциализацията им.