Задържаха 98 кг тютюн за наргиле и 3000 къса цигари на Капитан Андреево

На Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е спрян опит за нелегален пренос на 98 килограма тютюн за наргиле и 3000 къса цигари, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници" в свиленградското митническо звено.

Незаконно пренасяните стоки са открити на осми ноември при оглед на автобус с турска регистрация, влизащ в България от южната ни съседка.

В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували 10 пътници от Турция през България за Румъния. Според информацията, пред митническите власти на „Капитан Андреево" те са обявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос.

Превозното средство е отклонено за обстойна проверка с рентгенова апаратура, след приложен метод „анализ на риска" от митничарите.

Контрабандата е открита при последвалия физически обиск, в естествена кухина в багажното отделение. Незаконно пренасяният тютюн е бил напъхан в 98 стъклени буркана, а цигарите са открити в личния багаж на румънската гражданка.

Подлежащите на акциз стоки са задържани, а на нарушителката е съставен акт по Закона за митниците, уточниха от пресслужбата на агенция „Митници".

Последните съобщени случаи на разкрития, свързани с незаконно пренасяни цигари в региона на Хасково, са отпреди седмица. При тях бяха открити от криминалисти 600 безакцизни цигари и храни в лек автомобил на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" и още 400 цигари, без бандерол, в лека автомобил, проверен от полицаи на пътя между Харманли и Симеоновград. В края на месец септември беше предотвратен опит за незаконен пренос през българската граница на близо 2,2 млн. цигари. Контрабандата беше разкрита от служителите на Агенция „Митници" на граничния пункт Капитан Андреево в камион с турска регистрация. Шофьорът на превозното средство беше обявил в документите пред българските митнически власти, че превозва дренажен клей за растения от Казахстан през Турция за България.