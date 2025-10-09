ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на ...

"Спаси София": Топлофикация се готви да вземе огромен заем

Даринка Илиева

Общинските съветници от "Спаси София" предупредиха, че следващата криза в столицата ще е с "Топлофикация София"

Специална комисия да предложи до февруари как да бъде привлечен чужд концесионер предлага "Синя София"

На 26 септември общинското дружество "Топлофикация София" е внесло оздравителен план, в който има намерение за теглене на инвестиционен заем за изграждане на когенерации. Размерът на заема не е посочен, но става ясно, че размерът на инвестицията е 1,2 млрд. лв. Това съобщи общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова.

Според нея дружеството вече подготвяло обявяване на обществена поръчка за изграждане на новите мощности. 

"Следващата криза в София ще е с "Топлофикация София'. Това е огромна тиктакаща бомба", заяви Ангелова.

От "Синя София" пък предлагат да се създаде специална комисия, която до февруари да предложи решение за привличане на международна компания за концесията на "Топлофикация София".

