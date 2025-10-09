ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ИТН искат затвор за всеки, разпространил лична информация за друг без разрешение

Павлета Давидова

[email protected]

2408
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Лични отношения според хората на Слави Трифонов са "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице"

  Законопроект, който предвижда затвор за всеки, разпространил без разрешение информация за личния на друг са внесли в деловодството на парламента от ИТН.  Според хората на Слави Трифонов в Наказателния кодекс трябва да се запише , че санкцията за при подобни случаи трябва да се налагат сериозни наказания, включително затвор от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.  Текстът е предвиден а разпространяване чрез "медии и други средства за масова информация". Според ИТН човек сам трябва да решава каква информация да разпространи за личния си живот.

В законопроекта като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".

Разпространяването на такива детайли,  в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, ще се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата трябва да е от 3000 до 8000 лв.

9 депутати са сложили подпис под законопроекта, включително и шефът на парламентарната им група Тошко Йорданов

В мотивите си ИТН твърдят, че наказания са по посока това обвиненият да не се размине само с административно наказание. Според тях превенцията изисква да се стигне до осъждане с "всички други неблагоприятни последици, които произтичат от него". 

В текстовете им се предвижда и употреба на СРС - породена е от "динамиката на развитие на комуникационните средства и информационни технологии и необходимостта, за да се осигурят адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление".

