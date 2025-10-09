При повторния си разпит бившият зам.-кмет на Варна Диян Иванов не отрекъл корупцията, а се дистанцирал от нея

Съдът пусна под домашен арест общинските съветници от морската столица Николай Стефанов и Йордан Каталиев

Магистратите упрекнаха разследващите, че не са издирили и разпитали хора, които се споменават в разговори, записани със Специални разузнавателни средства. В тях се коментирало за тенис кортове и отпадъци

Софийският апелативен съд пусна под домашен арест общинските съветници от Варна Николай Стефанов и Йордан Каталиев. Те бяха задържани заедно с кмета Благомир Коцев като част от престъпна група, създадена с цел корупция.

Според съда не е отпаднало обоснованото предположение за съпричастност към престъплението, за което са обвинени, но пък вече не било необходимо да са задържани под стража. Магистратите посочиха, че има Специални разузнавателни средства, от които става ясно, че Йордан Каталиев бил посредник между кмета Коцев и различни хора и правил корупционни практики. Той също така упражнявал и влияние върху служители на общината. Според съда Николай Стефанов пък се занимавал с придвижване на нерегламентирани преписки.

Съдът обърна внимание и на показанията на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов. При първите си показания той казал, че във Варна е създадена престъпна схема, за да се осигуряват средства за партийната касичка. Диан Иванов дава и втори показания. При тях той обяснява, че първите показания са дадени под натиск. Съдът обърна внимание, че Диан Иванов не е подал сигнал за него. При вторите си показания, той отрича парите да са предназначени за партийна каса, но не и корупционните практики, а само се дистанцира от тях. Съдът посочи, че извън показанията на Пламенка Димитрова не се събират други доказателства за лице с имунитет депутат.

Но съдебната практика била категорична, че това не било порок дори и до края на разследването да няма такива. Магистратите обаче упрекнаха разследващите, че нямат ясна схема. Със СРС-та били записани разговори за корупционни практики, свързани с ремонт на тротоари, тенис кортове, отпадъци. Тези хора, които са се споменавали обаче въобще не били намерени, за да бъдат разпитани.

Решението на Софийския апелативен съд беше посрещнато с аплодисменти от привърженици на двамата общински съветници. В залата бяха и бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, както и депутатът Михал Камбарев.