Босът на УЕФА обяви Роналдо за едни от тримата най...

Хванаха незаконно такси да вози клиент

Тони Маскръчка

1460
Такси Снимка: Pixabay

Таксиметров шофьор е работил без издадено разрешение. Това стана ясно при проведени съвместни действия по линия на противодействие на извършването на незаконен таксиметров превоз на пътници, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.

Около 13:00 часа в сряда на ул. „Отец Паисий" в гр. Гоце Делчев,  полицейски служители и служители на Областен отдел „Автомобилна администрация" – Благоевград са спрели лек автомобил „Дачия Сандеро", управляван от 36-годишен мъж от с. Борово, общ. Гоце Делчев. В хода на извършената проверка е установено, че в автомобила се извършва обществен превоз на пътник без издадено удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници.

От служителите на Областен отдел „Автомобилна администрация" – Благоевград е съставен е акт за установено административно нарушение на водача на автомобила. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Такси Снимка: Pixabay

