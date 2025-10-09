Хванаха незаконно такси да вози клиент

Таксиметров шофьор е работил без издадено разрешение. Това стана ясно при проведени съвместни действия по линия на противодействие на извършването на незаконен таксиметров превоз на пътници, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.

Около 13:00 часа в сряда на ул. „Отец Паисий" в гр. Гоце Делчев, полицейски служители и служители на Областен отдел „Автомобилна администрация" – Благоевград са спрели лек автомобил „Дачия Сандеро", управляван от 36-годишен мъж от с. Борово, общ. Гоце Делчев. В хода на извършената проверка е установено, че в автомобила се извършва обществен превоз на пътник без издадено удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници.

От служителите на Областен отдел „Автомобилна администрация" – Благоевград е съставен е акт за установено административно нарушение на водача на автомобила. За случая е уведомена компетентната прокуратура.