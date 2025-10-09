Омбудсманът с препоръки до Столична община относно жалбите за кризата с отпадъците

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към кмета на Столична община Васил Терзиев и директора на Столичния инспекторат Николай Неделков по повод постъпили жалби от граждани, сигнализиращи за натрупани отпадъци в резултат на затруднения при сметосъбирането в районите „Люлин" и „Красно село".

В жалбите се посочва, че след въвеждането на новата система за сметосъбиране традиционните контейнери не се обслужват редовно, което води до препълване и замърсяване на околните пространства, пишат от пресцентъра на омбудсмана. Гражданите настояват за предприемане на спешни действия по почистване и извозване на отпадъците.

В тази връзка омбудсманът отправя запитване до местните власти относно временния график за обслужване на контейнерите в посочените райони и възможността за увеличаване на честотата на сметоизвозване, в случай че настоящата не отговаря на нуждите. Делчева изисква също информация дали се извършва редовно почистване на местата около контейнерите и с каква периодичност, както и дали се очаква удължаване на кризисната ситуация и какви мерки се обсъждат за трайното ѝ разрешаване.