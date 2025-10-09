Община Петрич е с най-много щъркелови гнезда у нас - 276

Община Петрич е на първо място у нас по брой заети щъркелови гнезда, показват данните от Осмото международно преброяване. Областите с най-много заети щъркелови гнезда и съответно двойки щъркели са: Хасково – 864, Пловдив – 849 и София – 601. Областите с най-малко гнезда са Добрич – 76, Габрово – 62 и Смолян – 5. Съответно общините с най-голям брой заети гнезда са: Петрич – 276, Самоков – 257 и Тунджа – 214.

Населените места с най-много заети щъркелови гнезда в България са: село Баня (община Разлог) – 51, село Рупите (община Петрич) – 50, село Райово (община Самоков) – 48, град Бургас – 48, село Драгушиново (община Самоков) – 46 и село Кулата (община Петрич) – 46. Населените места с най-голям общ брой гнезда в страната са: град Бургас – 59, село Драгушиново – 58, село Райово – 56, село Баня – 55, село Белозем (община Раковски) – 52, село Белчин (община Самоков) – 51 и село Рупите – 51.

През 2024 и 2025 г. над 200 доброволци, служители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), експерти от Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), представители на неправителствени организации, служители от Природни и Национални паркове, както и приятели на птиците и природата се включиха в Голямото преброяване на гнездата на белия щъркел в България. Инициативата е част от VIII Международно преброяване на този толкова обичан от хората вид. То се провежда на всеки 10 г. в цяла Европа.

Резултатите са обнадеждаващи – в страната са регистрирани 9527 гнезда, от които 7749 са заети от двойки щъркели. За сравнение, при предходното преброяване през 2014 г. гнездата са били 6981, а заетите – 5825. Общият брой на успешно отгледаните малки за периода е 17 530.

„За десет години популацията на белия щъркел у нас е нараснала с една трета. Това е ясен знак, че природозащитните усилия, включително поставянето на безопасни платформи върху електрически стълбове, дават резултат," споделя Свилен Чешмеджиев, национален координатор на преброяването от БДЗП.

Най-предпочитаното място за свиване на гнезда продължават да бъдат електрическите стълбове – цели 8339 гнезда са разположени върху тях. 76 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват акацията, бора, черницата и тополата. За сравнение преди десет години техният брой е бил 201. Върху сгради са разположени 539 гнезда, като най-често използваните са покриви и комини на училища, фурни, частни къщи, както и куполи на църкви. Регистрирани са гнезда и върху друг вид субстрат – силози, паметници, магазини, GSM антени и изкуствени постройки, изградени от човек. Радващ е фактът, че драстично се е увеличил броят на гнездата, които са повдигнати върху изкуствени платформи – 5620.