Проф. Габровски избран за ковчежник на европейските неврохирурзи

С радост и благодарност споделям, че бях избран за член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS) - най-голямата професионална общност на неврохирурзи в Европа, която работи за развитието и налагането на най-високите научни и образователни стандарти в специалността. Това съобщи във фейсбук публикация проф. Николай Габровски, който е шеф на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и зам.-директор на медицинската дейност на болницата.

"Това е голяма чест за мен и отговорност към колегите ми. Благодаря искрено за доверието", посочва още той.