Шофьорка блъсна на заден ход възрастна пешеходка в град Ветрен

Възрастна пешеходка е тежко пострадала при пътен инцидент във Ветрен. Сигнал за случилото се бил получен вчера рано сутринта, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в пазарджик Мирослав Стоянов.

На мястото пристигнали екипи на РУ-Септември и на Спешна помощ. Станало ясно, че 40-годишна жена от гр. Ветрен при движение на заден ход е блъснала с лек автомобил 76-годишна пешеходка от същия град.

Пострадалата е транспортирана и настанена в МБАЛ-Пазарджик с различни травми, контузии и с опасност за живота. На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.