Втори купувач на гласове за изборите за общински съветници задържан в пазарджишко село

Купувач на гласове, в чийто дом в пазарджишкото село Говедаре били открити 5250 лв. и 21 300 евро, е задържан от местната полиция. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. Само за няколко дни това е вторият мъж, който е задържан с подобно обвинение, след като продължава активната и целенасочена работа на служители от структурите на ОДМВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата за превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите. Предприетите действия са във връзка с предстоящите избори за общински съветници в Община Пазарджик, насрочени на 12 октомври- тази неделя. Вчера служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при областната дирекция в Пазарджик извършили проверка на къща в пазарджишкото село Говедаре.

Собственик на имота е 32-годишен мъж от същото село. В хода на работата по случая органите на реда събрали данни, че той предлагал имотна облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас за определен кандидат за общински съветник.

При претърсването на къщата полицейските екипи открили и иззели сумите от 5250 лева и 21 300 евро. Образувано е досъдебно производство, а работата по документиране на случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.