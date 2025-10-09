Продължава разчистването на Елените, достъпът до селището остава контролиран

Продължават действията по разчистване на територията на Елените след наводненията, засегнали района преди дни. Във ваканционното селище и днес тежка техника работи по разчистването на главните артерии от кал, наноси, изкоренени дървета и разрушени постройки.

Продължава специалният режим на достъп до Елените, съобщи. Всеки ден, в часовия диапазон от 08:30 до 17:00 часа, се осъществява контролиран достъп. На място се допускат предимно собственици на имоти, които имат възможност да започнат разчистването им. Много малка част от собствениците са пристигнали в селището. Повечето имоти към момента са непочистени и покрити с кал и отломки, част от тях недостъпни. Все още в Елените се виждат автомобили, завлечени от водата.

В селището все още няма електричество и водоподване.

След 17:00 часа, съгласно установения режим, достъпът отново се ограничава до следващия ден, казаха от пресцентъра на Областна управа. Жителите и пребиваващите в района получават информация за режима чрез системата за ранно предупреждение BG-Alert.

На няколко пункта край Свети Влас доброволци раздават хранителни продукти, дрехи и обувки на нуждаещите се. Организацията на помощта е на украински граждани, които в знак на солидарност подпомагат своите сънародници, засегнати от бедствието в района на Елените.

Здравните власти отправиха предупреждение към жителите в наводнените райони в общините Несебър и Царево да не използват водата за питейни нужди, докато не бъде гарантирано нейното качество. Вторите резултати се очакват до края на седмицата. На база на получените данни, контролните органи ще издадат нови предписания.