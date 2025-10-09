Шефът на завода за отпадъци: Разпитваха ме за сигнал от миналата година, а не за кризата с боклука

„Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал“, каза минути, след като излезе от разпита, директорът на завода за отпадъци Николай Савов.

Тази сутрин прокуратурата извика на разпит директора на завода за отпадъци Николай Савов, а причината за разпита на бе известна, съобщиха по-рано от Столичната община.

Савов каза, че са му били зададени само „уточняващи въпроси“ относно сигнала от миналата година. „Имаше 15 проверки на РИОСВ. В момента са възстановили това дело по една от проверките“, допълни той и поясни, че привикването му в прокуратурата няма връзка с кризата с отпадъците в столицата. „Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година“, каза той, цитиран от БТА.

"Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници, няма какво да ни натискат. Работници на Столична община сме, вършим си работата и това е. Никой не се е обаждал да ме репликира", каза още той.

Очаква се утре, 10 октомври, зам.-кметът Надежда Бобчева също да бъде разпитана от прокуратурата. „Доколкото виждам сме с една и съща призовка и би трябвало да бъде и тя питана по този въпрос“, допълни Савов.