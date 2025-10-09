С почти 260 хил. лв. по НПВУ Габрово слага фотоволтаици на социални центрове

Община Габрово получи официално одобрение за финансиране в размер на 259 027 лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата се предоставят по проекта „Слънце и мобилност за социална подкрепа" за фотоволтаици и електрически автомобил за социалните услуги в града, съобщиха от местната администрация.

Предвижда се инсталиране на фотоволтаични електроцентрали с мощност от 30 киловата в две сгради на социални услуги, предоставяни като делегирана от държавата дейност. Това са Дневният център за деца с увреждания и Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в квартал „Велчевци" и Дневният център за възрастни с увреждания на ул. „Никола Балканеца" № 24. Трите услуги са в помощ на повече от 60 потребители.

Инвестицията ще доведе до намаляване на разходите за електроенергия и по-голяма самостоятелност на звената, които в момента купуват електричество на свободния пазар, както и до освобождаване на ресурс за подобряване на грижите.

Втората дейност е фокусирана върху чистата мобилност. По нея ще се закупи електрически автомобил за нуждите на услугата „Асистентска подкрепа", базирана на ул. „Ивайло" № 13. Включена е доставка и на зарядна станция с капацитет от минимум 22 киловата за улеснение на мобилността на социалните екипи.

Ежедневно асистентите обгрижват по домовете над 270 нуждаещи се деца и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Община Габрово вече обяви обществената поръчка за превозното средство с краен срок за кандидатстване 10 ноември 2025 г.

С тези мерки се очаква поне 30% намаление на потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници в обектите, а с електромобила ще се редуцират въглеродните емисии и разходите за гориво и поддръжка в сектора на социалните услуги. Максималният срок за реализация на дейностите е 11 месеца.