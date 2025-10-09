Загиналият след меле в Шекер махала и синът му нападнали с ножове обвинените за боя

Иван Георгиев е искал да защити своите приятели, категоричен беше адвокатът на задържания мъж

Мелето в пловдивската Шекер махала, след което издъхна 43-годишният Атанас Янков, било предизвикано от него, сина му Филип и още един техен роднина. Те скочили срещу приятели на задържания Иван Георгиев, който, за да ги защити, хванал лопата и се включил в боя. Това заяви защитникът му Димитър Илчев пред Пловдивския окръжен съд, където 38-годишният мъж обжалва ареста си.

"Аз не съм виновен за момчето, което умря. Исках просто да дам помощ", каза и самият Иван в последните си думи. Той поиска от съда да го пусне вкъщи при жена му и трите им деца, но желанията му бяха порязани.

Фаталното меле стана на 30 септември. Янков и роднината му отишли в Спешното, но въпреки усилията на лекарите, мъжът починал близо седмица по-късно от черепномозъчна травма. В ареста за 24 часа попаднаха Георгиев и 21-годишен младеж. С обвинение за мелето са и двамата приятели на Иван. Те обаче не са с мярка "задържане под стража". Очаква се до дни обвинението да бъде преквалифицирано заради смъртта на Атанас Янков.

Прокурор Галина Андреева изтъкна, че са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за вината на Георгиев. Тя посочи, че заради разглеждането на мярката за неотклонение е било невъзможно делото да бъде изпратено на прокуратурата, за да получи 38-годишният мъж по-тежко обвинение. По думите ѝ той е осъждан преди, но е реабилитиран. Лесно взел решение да се включи във възникналия конфликт, макар и с подръчни средства - лопатата.

Според защитника на Георгиев обаче не са налице предпоставките за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Според него няма риск клиентът му да се укрие или да извърши друго престъпление. "За да приеме първоинстанционният съд, че е налице обосновано предположение, той се позовава на разпити на другите двама обвиняеми, като са посочени и трима други свидетели. Ясно е, че единственият, който посочва за извършител за ударите с лопата, е синът на пострадалия Янков", каза адвокатът. Наблюдавала се разлика между казаното непосредствено след мелето на 1 октомври и последвалите повторни разпити. По думите на Илчев в обясненията на другите двама обвиняеми имало много разминавания, като единственото общо било, че другите нападнали с ножове Иван Георгиев и приятелите му.

Адвокатът добави, че последното осъждане на клиента му е от преди 10 години и в момента той е реабилитиран, което го прави лице с чисто съдебно минало. Районният съд изтъкнал, че предходните осъждания на Георгиев не са изиграли своята превъзпитателна роля. "Но той повече от 10 г. не е извършил никакво престъпление. Водил е обикновен начин на живот, няма данни за никакви нарушения, дори административни. И в един момент когато той вижда, че трима души с ножове нападат негови приятели, с които живее, решава да предприеме действия, за да се защити", заяви адвокат Илчев. Той обясни, че според свидетелите Янков ударил мъж на име Сашо Христов, той загубил съзнание, но нападателят не спрял. Вместо това дори започнал да скача върху него. Защитникът отсече също, че до изготвянето на съдебномедицинската експертиза, няма как да се говори с категоричност как от какво точно е починал Атанас Янков.

Съдът обаче не се съгласи с доводите на защитата и остави Иван окончателно зад решеткитте.