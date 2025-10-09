Правна комисия прие предложенията на ИТН за затвор при разпространяване на лична информация

Правосъдното министерство подкрепи закона, Бранимир Балачев обаче отказа да гласува "за"

Парламентът засили предложенията на ИТН за промени в Наказателния кодекс, според които лица, разпространяващи лична информация може да лежат в затвора до 6 г. Предложението им мина с 14 гласа "за", 4 "против" и един въздържал се на заседание на правната комисия в НС. Депутатите дори прекъснаха пленарното си заседание заради свикването му, както и заради вътрешната комисия, която разглеждаше и второто четене на измененията, с които президентът окончателно губи правото си за намеса при назначаването на шефове на ДАР и ДАТО (въпросът с ДАНС вече бе решен).

Макар и внесени от коалиционните партньори ИТН, текстовете бяха остро критикувани от Бранимир Балачев от ГЕРБ.

Адвокатът посочи, че ако се каже, че някой се е развел, или пък че има две деца и едно извънбрачно, практиката на съда е да се провери дали това което е казано, е обида или клевета или не е. "Ако това, което си казал е истина, съдът оневинява. А вие ни предлагате нещо, което с публикуване на една снимка - лицето Х е с лицето Ъ и това е без негово съгласие, той е осъден", възмути се той. Според него в Закона за защита на личните данни може да се намери такъв тип защита, какъвто ИТН се опитват да въведат.

Той посочи, че през 2023 и 2025 г е имало законови изменения в тази насока - вкарани са текстове за разпространението чрез средствата за масова информация, за ксенофобски подбуди и др. Четирите казуса за лична информация, посочени в законопроекта пък се припокривали.

Балачев не одобри и частта за "особено тежък случай" - понятието е много разтегливо. "Правите това престъпление да не е по частен ред, а с досъдебно производство и ще задръстим и без това задръстената полиция и разследващи органи. Ще се занимаваме само с такива дела", предупреди адвокатът и настоя, че сегашната нормативна уредба урежда поставените въпроси. И в момента всеки засегнат решава дали да заведе дело или не в 6-месечен срок.

От министерството на правосъдието обаче изразиха подкрепа за законопроекта. Предметът на законите бил различен, нямало припокриване на текстове с други закони.