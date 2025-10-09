Въздушната линейка транспортира пациент от Благоевград за София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въздушната линейка транспортира пациент от Благоевград до София. Преди минути медицинският хеликоптер кацна на стадиона в Благоевград, за да качи пациент. Помощта е поискана от отделението по реанимация на МБАЛ-Благоевград за мъж, получил множество тежки травми при падане. Няколко дни е лекуван в реанимацията, но състоянието му се е влошило.

Той ще бъде транспортиран до столично лечебно заведение.

Това е поредният курс на въздушната линейка от Благоевград до столично здравно заведение, след закупуването на червените хеликоптери у нас.