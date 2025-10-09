ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21464502 www.24chasa.bg

Въздушната линейка транспортира пациент от Благоевград за София

Тони Маскръчка

952
въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

Въздушната линейка транспортира пациент от Благоевград до София. Преди минути медицинският хеликоптер кацна на стадиона в Благоевград, за да качи пациент. Помощта е поискана от отделението по реанимация на МБАЛ-Благоевград за мъж, получил множество тежки травми при падане. Няколко дни е лекуван в реанимацията, но състоянието му се е влошило.

Той ще бъде транспортиран до столично лечебно заведение.

Това е поредният курс на въздушната линейка от Благоевград до столично здравно заведение, след закупуването на червените хеликоптери у нас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание