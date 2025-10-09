НОИ: Над 360 000 са служебно преизчислените пенсии от 1 април 2025 г.

Броят на служебно преизчислените пенсии от 1 април 2025 г. възлиза на 363 701. Отчита се увеличение с 12 983 спрямо служебно преизчислените пенсии през предходната 2024 г., когато са били 350 718. Това сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувани в последния бюлетин на институцията.

Най-голям брой служебно преизчислени пенсии се отчита в София-град. Общият брой на служебно преизчислените пенсии в териториалното поделение на НОИ в столицата през тази година е 72 703. Териториалните поделения на НОИ в Търговище, Разград и Видин са с най-малък брой служебно преизчислени пенсии и през 2025 г.

За настоящата година данните сочат, че при 80 487 преизчислени пенсии има нарастване на месечния размер между 1 и 10 лв. Пенсионерите, получили увеличение на месечния размер между 10 лв. и 20 лв., са 66 557. Увеличение над 20 лв. е отчетено при 51 745 преизчислени пенсии, което представлява 14,23% от общия брой преизчислени трудови пенсии. За 3620 пенсионери увеличението на месечния размер е до 1 лв.

Преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери е ежегоден механизъм, чрез който НОИ отчита новопридобития осигурителен стаж, както и осигурителен доход, в периодите след отпускане на пенсията. За положения от пенсионерите осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането им, е създадена възможност за преизчисляване на пенсията, както въз основа на придобития допълнителен осигурителен стаж, така и с включването на осигурителния доход за този допълнителен стаж, посочват от НОИ. Преди всичко това е отразяване на положения труд и внесените осигурителни вноски на хората, които продължават да работят и след пенсионирането си, казват още от ведомството, цитирани от БТА.

Преди ден от НОИ информираха, че до края на годината Електронният портал ще бъде основна платформа за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет, посочиха от институцията.