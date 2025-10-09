100 лекари и персонал бранят стария шеф на УМБАЛ "Пловдив", не изключват колективна оставка (Снимки)

Готови са утре сутринта пак да излязат пред болницата на протест

Около 100 лекари, сестри и персонал излезоха тази сутрин пред сградата на УМБАЛ "Пловдив" в защита на досегашния директор д-р Динчо Генев. Сред тях бе и рентгенологът д-р Иван Димитров, оправдан за убийството на крадеца Жоро Джевизов с прякор Плъха. Сред протестиращите в защита на сегашния управител бе и рентгенологът д-р Иван Димитров (крайният вдясно), оправдан за убийството на Жоро Плъха. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Здравното заведение от дни има нов шеф - д-р Йовко Червенков, който идва от болницата в Пазарджик, където е бил началник на отделението по ортопедия.

В продължение на 30 минути протестиращите възразяваха срещу назначението на новия директор, когото не познават. Те увериха, че протестът им не се е отразил на пациентите и болницата не е спряла да работи.

"Д-р Червенков никога не е стъпвал в болницата, камо ли да очакваме нещо да направи за нея", не скри опасенията си д-р Иван Горанов. Колежката му д-р Анеса Георгиева, завеждаща детското отделение, подчерта, че не е изключено да се стигне до колективна оставка. Медиците не изключват колективна оставка. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Не виждаме какво толкова ще подобри състоянието на болницата новият директор, след като тя вече е финансово стабилна благодарение на д-р Динчо Генев", заявиха протестиращите. По думите им тя е изведена от финансовата криза, а персоналът редовно си получавал заплатите. Възнагражденията им вече стигнали средното ниво за страната в сферата на медицината. Млади лекари започвали със стартова заплата от 2000 лева.

"Смяната на такова висше управление буди притеснение. Ние питаме здравния министър кое наложи тази трансформация и как е проведен конкурсът", заяви младият лекар д-р Атанас Търпов.

Персоналът заяви, че е готов и утре сутринта пак да излезе в подкрепа на сегашното ръководство.

"24 часа" от два дни опитва да се свърже с д-р Йовко Червенков, но той не отговаря. Пред медици е обявил, че е готов да работи с всички.