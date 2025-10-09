Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на "Елените"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Актове ще се провъзгласяват за нищожни, ако се установи, че са издавани незаконно

Документи, които имат отношение към смъртта на четирите жертви на "Елените" са иззети и вече приобщени към досъдебните производства, съобщиха от Апелативната прокуратура в Бургас.

Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. „Елените", РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион".

Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат, коментират от прокуратурата.

Окръжна прокуратура Бургас е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. „Елените", относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация.

Ще бъде уточнено дали са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. „Елените", община Несебър, уточняват от прокуратурата.

Проверката трябва да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. „Елените".

При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура - Бургас ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяването им за нищожни, казват още от прокуратурата.