Надежда Бобчева: Вече имаме 10 камиона за извозван...

Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на "Елените"

Тони Щилиянова

[email protected]

Потопът в "Елените" Снимка: 24 часа

Актове ще се провъзгласяват за нищожни, ако се установи, че са издавани незаконно

Документи, които имат отношение към смъртта на четирите жертви на "Елените" са иззети и вече приобщени към досъдебните производства, съобщиха от Апелативната прокуратура в Бургас.

 Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. „Елените", РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион".

Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат, коментират от прокуратурата.

Окръжна прокуратура Бургас е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. „Елените", относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация.

Ще бъде уточнено дали са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. „Елените", община Несебър, уточняват от прокуратурата.

Проверката трябва да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. „Елените".

При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура - Бургас ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяването им за нищожни, казват още от прокуратурата.

Потопът в "Елените" Снимка: 24 часа

