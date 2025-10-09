Терзиев за кризата с боклука: Това не е моя битка, а битка за джоба на софиянци

Спрете да се упражнявате дали обществената поръчка, която обявихме за чистенето на София за следващите 5 г. е добра или не е добра. Имаме контрол върху това какво задание ще обявим, имаме контрол върху това колко би струвало почистването, какви инвестиции искаме да се направят, за да се подобри услугата. Имаме контрол върху това какви ще са глобите за неизпълнение и какъв договор сме направили, за да защитим интересите на софиянци. Договор, който беше окачествен от участниците, че поставял общината в господстващо положение. Точно такова трябва да бъде, защото използваме публичен ресурс и защитаваме интересите на хората. Не може да бъде в интерес на фирмите - значи и тук сме си свършили работата. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на сесията на СОС, когато се обсъждаше отпускането на 9 млн. лв. заем за общинското дружество "Софекострой", което впоследствие да поеме почистването на "Люлин" и "Красно село".

"Това, над което нямаме контрол е колко време би се забавила процедурата в Агенцията за обществени поръчки. Нямаме контрол върху това кой ще реши да пали камиони, как ще се вземе лиценз на друга фирма, която участва, как ще се сплаши трета и четвърта. Нямаме контрол върху това как едни фирми ще изберат да се картелират и ще дадат цени, които са в космоса в сравнение със заложеното. Аз отговорност за това, че някой използва подходи от 90-те години и че институциите не си вършат работата - върху това контрол нямам", отсече Терзиев.

Той призова СОС да подкрепи доклада за "Софекострой", за да може да се увеличи капацитетът на дружеството и да му се възложи допълнителна работа - чистенето на "Люлин" и "Красно село". Кметът обясни, че предстои до 2 седмици да внесе доклад за развитие на капацитета и на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

"Цепта е СПТО да може да помага в моменти като този. За всичко друго съм поел ангажимент да ви държа в течение и да има план - краткосрочен и средносрочен", каза още Терзиев.

Той призова съветниците "да не се възползват от гражданската енергия".

"Грозно е. Хората се самоорганизират по неволя. Не благодарение на вас, не благодарение на това колко сте загрижени. Моля ви, не го правете. Единствено апелирам хората да не позволят да бъдат рекетирани, защото подписването на договори при тези абсолютно нереални цени, те щяха да плащят. Това не е моя битка, това е битка за техния джоб", подчерта кметът.

Относно начина на изчисление на такса смет той обясни, че се чака решението първо на национално ниво, за да може след това да се реши какво ще прави общината.

"За "Красно село" и за "Люлин" - ще се справим. За всичко останало ще бъдете държани в течение, но няма да позволя да се сключат договори на цени, които нямат нищо общо с пазарните. Доказа се, че може да има предложена оферта под посочената прогнозна цена", завърши Терзиев.

СОС подкрепи отпускането на 9 млн. лв. заем за покупката на техника на "Софекострой".

Освен това до 23 октомври Терзиев трябва да представи план за действие за справяне с кризата.