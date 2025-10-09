Задявка с 12-годишна в основата на мелето в Шекер махала, завършило със смърт

Синът на загиналия Атанас Янков ухажвал момичето, роднина го предупредил да престане и ситуацията ескалирала

Според близките на арестувания Иван след случилото се то и майка му подали сигнал в Трето районно управление

Несподелени чувства към 12-годишно момиче от квартала стоят в основата на конфликта, предшествал мелето в пловдивската Шекер махала, което завърши със смъртта на Атанас Янков. Това твърдят близките на единствения обвинен за побоя, който все още е в ареста, Иван Георгиев. И питат защо другите двама, привлечени към наказателна отговорност, не са зад решетките.

По думите на снахата на Иван - Наталия Юсеин, синът на Атанас - Филип, известен в квартала като Малчо, постоянно притеснявал 12-годишното момиче. Пишел му съобщения, отправял неприлични предложения и опитвал да го кара да излизат.

"Чичо ѝ Сашо отишъл при Малчо, хванал го и му казал да не се занимава с нея", разказа жената. Според нея синът се оплакал на баща си, че е бит, и Янков старши решил да се разправя. С Филип и още един техен роднина взели големи ножове и тръгнали да търсят сметка от Сашо.

По това време мъжът, заедно с още хора, бил в дома на Георгиев. "Евгени и Сашо пиеха, Иван и брат му бяха да хвърлят боклука", спомня си Наталия. Тогава пристигнали Янкови и мелето започнало.

Според обвинението Иван Георгиев ударил с лопата в главата Атанас Янков, като така му причинил фатална черепно-мозъчната травма. Близките му твърдят, че другите двама мъже също участвали в размяната на удари, но след случилото се избягали. Иван се обадил на телефон 112, а по-късно бил арестуван. Заедно с него полицията прибрала и един от другите участници, но единствено той е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

"Защо само той е в ареста? Ако само той е виновен, нали и той ще избяга? Нямаше да остане", размишляваше братът на Георгиев след заседанието на Окръжния съд, който потвърди мярката. Близките са категорични, че не искат техният роднина да се отърве безнаказано, но настояват всички замесени да си понесат заслуженото.

Наталия Юсеин добави, че в деня след мелето 12-годишното момиче и майка му подали сигнал за тормоза от Филип в Трето районно управление. Опасяват се обаче, че той ще бъде потулен.