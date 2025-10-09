Ограбиха мъж в района на автогарата в Перник

Мъж на 61 години от трънското село Забел е бил ограбен вчера в района на Автогара - Перник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В Районното управление е бил подаден сигнал от потърпевшия, че познат за него мъж му е нанесъл удари с ръка и му е отнел сума от приблизително 700 лева.

Извършителят на грабежа е бил задържан от криминалисти на Първо РУ за по-малко от час. Той е 61-годишен, криминално проявен и е от Перник. Наложена му е полицейска мярка за срок от 24 часа. Образувано е досъдебно производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата, пише БТА.

През юли криминално проявен е бил привлечен като обвиняем за грабеж за срок до 72 часа. Той е нападнал собственик на фирма. Бизнесменът е бил напръскан с лютив спрей, след което му е била отнета сумата от 240 хиляди лева, предназначена за заплати и възнаграждения на неговите работници.