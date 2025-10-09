ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 4-ма в Пловдив за пране на пари, набирали жени за порносайт и печелили милиони (Снимки)

Над 180 000 лева, 640 000 евро, голямо количество злато, телефони и компютри са иззети при акцията в Пловдив.
  • Само от едната еротична моделка придобили 2,8 млн. долара
  • С парите купували имоти, скъпи коли и злато

Четирима са в ареста за участие в престъпна група и пране на пари, съобщи Пловдивската окръжна прокуратура. Те са задържани при специализирана полицейска операция преди ден и от тях са иззети над 180 000 лева, 640 000 евро, голямо количество злато, телефони и компютри.

Четиримата са на възраст 22, 43,52 и 59 години.

Събраните доказателства сочат, че част от тях се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в порносайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. По този начин, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили. Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

В хода на акцията са претърсени автомобил и 14 жилища и офиси в Пловдив и региона, както и в Пазарджик.
Четиримата са задържани за 72 часа, утре прокуратурата ще иска постоянния им арест.

Част от иззетите пари по време на акцията в Пловдив.
Златни бижута, които са придобивали четиримата.
Над 180 000 лева, 640 000 евро, голямо количество злато, телефони и компютри са иззети при акцията в Пловдив.
