Хванаха 16 пияни и 3 дрогирани зад волана през изминалото денонощие

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други трима - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират трима, двама са отказали тестване, съобщават от МВР.

13 203 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 15 165 водачи и пътници. Съставени са 4076 фиша и 595 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.