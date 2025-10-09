Държавата готова да помогне на София за боклука, засега Терзиев отказва

Държавата е готова да помогне на Столичната община, за да се справи с кризата с боклука, но само ако кметът на София Васил Терзиев поиска. Засега обаче той е отказал. Това стана ясно от брифинг на премиера Росен Желязков, кмета Васил Терзиев, правосъдният министър Георги Георгиев и районните кметове на "Люлин" и "Красно село", където има проблем със сметопочистването.

Ако общината потърси помощ, правителството обещава техника и ресурси. Тази сутрин десетима затворници се включиха в чистенето на "Красно село", очаква се идната седмица да чистят и в "Люлин". Помощта няма да бъде трайна, но достатъчно, че да се преодолее моментната ситуация. Кметът уверил, че ще направи необходимото, за да се справи без правителствена намеса.

"Срещата не беше с цел да се търсят причините и последствията от ситуацията. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е била изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Боклукът няма политически цвят, от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а то води и до замърсяване в политическата среда", посочи премиерът Желязков. Добави, че адмирира готовността на общината да се справи сама с проблема. Васил Терзиев на брифинга в МС Снимка: Румяна Тонева

"Ако имаме нужда, бихме се възползваме от протегнатата ръка на правителството. За момента се справяме с текущата ситуация. Уверих г-н Желязков, че със съвместни усилия на общината и доброволци в рамките на следващата седмица вече се очаква да има нормализация. Това обаче далеч не е трайно решение. Търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка, да има движение и яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда се съгласихме, че бихме се обърнали за помощ, никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно", обясни Терзиев.

През идните две седмици администрацията на общината ще изготви доклад до общинския съвет какво следва за чистенето на града.

Министър Георги Георгиев ще е координатор на процеса, ако Столичната община поиска помощ. Сутринта той е провел разговори с кметовете на други общини, които изразили готовност да пратят камиони за събиране на боклук, но и екипи, които да чистят и да дезинфекцират. Става въпрос за кметовете на Кюстендил, Враца, Костинброд, Монтана, Самоков, Брезник. Вече има готови разчети на техниката и необходимите средства, но не ги сподели пред медиите, защото до тях ще се прибягва само ако кметът поиска.

Кметовете на "Красно село" Цвета Николаева, която е от "Спаси София", и на "Люлин" Георги Тодоров, който наскоро се отцепи от ПП-ДБ-СС и остана независим, благодариха на Желязков за поканата за срещата. "Считам, че никой няма интерес да има проблеми на която и да е територия, камо ли такива, които застрашават живота и здравето на гражданите", каза Николаева.

"Не съм отказвал никаква помощ. Искам да благодаря за изказаната позиция за готовност държавата да помогне на Столичната община и на район "Люлин", защото имаме нужда от обединение, мобилизация и впрягане на всичкия наличен ресурс, за да живеят гражданите в приветлива среда", посочи Тодоров.

Желязков и Терзиев обсъдили и други теми, свързани с боклука в София. Кметът посочил какво очаква от парламента и правителството във връзка с оползотворяването на отпадъците, което касае и други теми - колко струва чистенето, колко се замърсява, колко са необходимите контейнери за рециклиране и как функционират те, как да се стимулира рециклирането.

"Набелязахме и други теми, които имат значение по цялостната система. Надявам се на подкрепа на всички нива, за да успеем да дадем правилната основа години напред за това колко и какъв боклук генерираме като град и да сме сигурни, че сме направили най-доброто за града", посочи Терзиев.