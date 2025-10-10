Събитието ще обедини бизнеса в подкрепа на децата

Специален гост и водещ на събитието ще бъде вдъхновяващият журналист и писател Георги Тошев

Карин дом организира благотворителната инициатива „Награди Иван Станчов 2025“ за трета поредна година в памет на българския дипломат и основател на фондацията - посланик Иван Станчов. Специален гост и водещ на събитието ще бъде вдъхновяващият журналист и писател Георги Тошев.

Събитието цели да обедини обществото в подкрепа на децата със специални потребности. За повече информация и участие , посетете сайта на организацията: https://karindom.org/landing_pages/charity-business-event-2025/

Роден на 1 април 1929 г., Иван Станчов през целия си живот се занимава с благотворителна дейност и не спира да мисли за България. През 1990 г. се завръща в родината си за пръв път след 47 години. От 1991 до 1994г. е посланик на България в Лондон, а през 1994-1995 е министър на външните работи. Съветник е по външно-политическите въпроси на двама президенти.

Иван Станчов

Иван Станчов основава Карин дом през 1996 г. и кръщава организацията в памет на своята братовчедка Карин, родена с церебрална парализа. Започва работа с огромното желание за промяна за децата със специални нужди в България, за да спре изоставянето на деца в домовете. Неговата най-голяма мечта беше всяко дете да има шанс за образование и да бъде отглеждано с любов. Първата му задача е да привлече не само дарители, но и терапевти от САЩ и Великобритания, които да обучат специалисти в България. Успява да създаде общност от съмишленици, които подкрепят каузата и до днес.

Иван Станчов

В памет на посланик Иван Станчов, който започна промяната за различно бъдеще на децата със специални потребности в България, ще бъдат отличени компании, инициативи, институции и личности с принос към благотворителността и бъдещето на децата.

Събитието ще се проведе във Варна в Карин дом - конферентна зала “Иван Станчов“ на 23 октомври. Специален гост и водещ на събитието ще бъде вдъхновяващият журналист и писател Георги Тошев.

Георги Тошев

Събитието ще започне с дискусионен панел с фокус силата на дарителството, доброволчеството и изграждането на ангажирана общност, която стои зад смислените каузи. За ролята на партньорството между бизнеса и гражданските организации за дългосрочно въздействие и ангажираност.

В дискусионен панел ще се включат:

Диляна Денева - партньор в първата агенция за LinkedIn маркетинг в България - BookMark и главен редактор на най-голямата онлайн медия за книги и четене AzCheta.com.

- партньор в първата агенция за LinkedIn маркетинг в България - BookMark и главен редактор на най-голямата онлайн медия за книги и четене AzCheta.com. Галин Стефанов - предприемач, инвеститор и основател на най-голямата предприемаческа общност в Североизточна България - Varnapreneurs и активен глас в дискусиите за изграждане на общности.

- предприемач, инвеститор и основател на най-голямата предприемаческа общност в Североизточна България - Varnapreneurs и активен глас в дискусиите за изграждане на общности. Денислава Николаева - консултант човешки ресурси, магистър по право и психология с над 20 години консултантски опит.

- консултант човешки ресурси, магистър по право и психология с над 20 години консултантски опит. Анджела Родел - изпълнителен директор на българо-американската комисия Фулбрайт. Участва във филми и телевизионни предавания. Преводач е на българска литература на английски език. Седем български романа са отпечатани в неин превод в САЩ и Великобритания.

По време на събитието изпълнителният директор на Карин дом Антоанета Иванова, ще представи инициатива за Детски Фонд на Карин дом, който гарантира финансова устойчивост на терапевтичните и социални услуги, които организацията предлага за деца от 0 до 8г. и техните семейства. Ежегодно Карин дом е изправен пред предизвикателството да осигури финансиране за терапията и ранна подкрепа на все повече деца и семейства от цялата страна.

Информация за участие и регистрация за събитието:

e-mail: [email protected]

на тел: 052 302 518, 0878 302 518

сайт: https://karindom.org

Как можете да се включите в Детския фонд?

С дарение: IBAN:BG88STSA93001527462744

в основание: Дарение за ДЕТСКИ ФОНД

или сайта на Карин дом: https://karindom.org/

За Фондация Карин дом

Фондация Карин дом е една от първите граждански организации у нас, която работи в обществена полза като предлага терапия и цялостна подкрепа на деца от най-ранна възраст.

През изминалата година професионални услуги и консултации в центъра са ползвали над 500 деца и семейства от цялата страна. Опитът на Карин дом показва, че колкото по-рано децата със затруднения или изоставане в развитието бъдат подкрепени, толкова по-малка е вероятността да имат нужда от допълнителна бъдеща подкрепа. Приоритет на специалистите на Карин дом е децата да растат и учат заедно с връстниците си и уверено да постъпят в училище.

Карин дом продължава мисията на Иван Станчов и вече почти 30 години работи за пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди в семействата им, за успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото. Активно работи в областта на обученията на специалисти и споделяне на опит, подпомага процесите на приобщаващо образование у нас. Карин дом е активен застъпник за правата на децата, инициира промени в политики, закони и практики пред институции и управляващите органи. Насърчава доброволчеството и социалната ангажираност на младите хора.