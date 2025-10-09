ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Софекострой": Не очаквайте от днес за утре да осигурим техника за чистенето на "Люлин" и "Красно село"

Даринка Илиева

[email protected]

Кофи за боклук на ул. "Ивайло" и "Добруджански край" Снимка: Георги Кюрпанов

Ние винаги сме подхождали отговорно към всяко възлагане от Столичната община. С приоритет ще се опитаме да осигурим допълнително техника за сметосъбиране, но това е дълъг процес и не бива да се очакват чудеса от днес за утре. И в момента помагаме на "Красно село" и на "Люлин". Това ще отнеме време - както за набирането на техника, така и за осигуряване на нужния персонал. Това, което мога да кажа със сигурност е, че фирмите с приключили договори не освобождават автоматично работниците си. Може да отнеме 3-4 месеца. Това заяви шефът на "Софекострой" Даниел Йорданов, след като СОС реши да отпусне 9 млн. лв. заем на общинското дружество за покупка на техника за почистване.

На въпрос на "24 часа" след колко време "Софекострой" ще е готов да поеме чистенето на "Люлин" и "Красно село" той обясни, че в момента не може да даде конкретен отговор.

"Говорим за специализирана техника, която трябва да се поръча", каза Йорданов.

