Вижте нацистките надписи върху синагогата във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

Снимки: Орлин Цанев.

В събота сутринта синагогата във Варна осъмна с нацистки надписи, които още не са изтрити.

Извършителят не е известен, по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресслужбата на полицията в морския град.

По-рано днес Министерството на външните работи разпространи позиция, с която остро осъжда вандалските прояви срещу синагогата в град Варна и срещу Паметника на благодарността в град Бургас, който е израз на признателността за спасяването на българските евреи през Втората световна война.

