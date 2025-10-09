Надежда Бобчева: Вече имаме 10 камиона за извозване на боклук от "Люлин" и "Красно село"

Вече имаме 10 големи камиона за сметоизвозване, които ще работят в "Люлин" и "Красно село". По принцип за нормалното предоставяне на услугата са нужни 11 камиона. Смятам, че в 2-седмичния срок, който обявихме ще успеем да осигурим нужната техника и ще възстановим нормалния процес в двата района. Това заяви зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.

Там вече работят два камиона, предоставени от община Ботевград. Днес пристигат още 2 от Елин Пелин и един от Панагюрище и се очаква те също да започнат да работят. В петък ще пристигне и камион от Благоевград. Други общини също са заявили готовност да подпомогнат Столичната община в кризисната ситуация. Доброволческата организация Гората.бг също ще предостави два камиона.

През уикенда ще стартира и голяма доброволческа акция. За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват служители на общината и Столичния инспекторат. Те ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи.

За район „Люлин" са обявени два пункта - паркингът пред магазин Билла на бул. „Царица Йоана" и на пазара. За „Красно село" пунктовете са на пазар "Красно село" и паркингът пред магазин Билла на ул. „Софийски герой".

Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, включващ указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.

На въпрос как ще коментира призовката от прокуратурата Бобчева заяви: "Имам своите подозрения, но разпитът е утре и след него ще мога да дам подробности. В тази ситуация, в която и двамата с директора на СПТО сме пряко ангажирани да работим за преодоляване на ситуацията в "Люлин" и "Красно село" се оказва, че трябва да се явим и на разпит. Прокуратурата не казва нищо за запалените камиони на един от кандидатите в поръчката, но ни призовава нас."

На въпрос на "24 часа" в какъв срок "Софекострой' ще може да влезе в двата района, тя обясни, че предстои разговор с дружеството.

Тя отново обясни, че до края на седмицата общината ще обяви решение за цялата мегапоръчка за почистването на града в следващите 5 г.