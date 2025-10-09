В село Тамарино задържаха 39-годишен, отглеждал коноп

Мъж на 39 години е задържан в село Тамарино (област Ямбол) за отглеждане на растения от рода на конопа, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В частен имот са установени 19 растения с височина 140 сантиметра, за които той е полагал грижи в момента на проверката.

Последвали са и процесуално-следствени действия в жилищен имот, обитаван от същия човек. На място са открити и иззети буркан със стрита листна маса, друг – с изсушени глави марихуана и трети, съдържащ семена на растения от рода на конопа.

По случая е образуваното досъдебно производство, допълват от полицията в Ямбол.

В средата на юли т. г. при друг подобен случай в Ямболско беше задържана 27-годишна жена. При проверка на имот в село Роза бяха открити осем растения от рода на конопа, 100 грама марихуана, три флакона с течност „Вейп“ и устройство за пушене на наркотично вещество.

По-късно същия месец криминалисти от Районното полицейско управление в Ямбол задържаха 35-годишен за притежание на наркотици. От младия мъж бяха иззети около 1,120 кг марихуана, около 100 г хашиш, 10 г метамфетамин, както и осем бойни патрона.