ПП-ДБ внесоха проект за решение да се задължат властите да се преборят с наводненията

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в парламента проект на решение за задължаване на членове на Министерския съвет и органите на местното самоуправление за установяване на причините за наводненията и за предприемане на действия за ограничаване на рисковете от последващи наводнения. В него са предложени шест конкретни мерки, съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Според мотивите големите наводнения, на които ставаме свидетели почти всяка година и които водят до жертви и сериозни материални щети, са непосредствено в резултат на голямо количество валежи, но много често решаващият фактор за наличието на жертви и материални щети е човешка дейност. „Тази дейност включва незаконно строителство, в т.ч. застрояване на речни корита, неправилно изпълнение на инфраструктурни обекти, недобро поддържане на язовирни стени, прекомерно обезлесяване и др.“, заявяват от ПП-ДБ.

Предложеният проект на решение задължава представителите на изпълнителната власт в едномесечен срок да извършат анализ на състоянието на инфраструктурата и причините за бедственото положение и наводненията, случили се на 3 октомври, в т.ч. свързани с незаконно строителство върху речни корита и дерета, и прилежащите им територии, включително анализ на състоянието на горските територии, попадащи във водосбора на засегнатите общини и добитата дървесина за последните 10 години.

Също в едномесечен срок да установят органите и лицата, участващи в извършването, разрешаването и съгласуването на незаконни строителни дейности, които са повишили риска за наводненията, причинили щетите и човешките жертви на 3 октомври и да сезират прокуратурата при наличие на данни за извършени престъпления.

Дава се срок от три месеца да бъде направен анализ на други урбанизирани територии, при които има повишен риск от наводнения поради застроени речни корита и дерета, незаконно изпълнена ВиК инфраструктура, пътна инфраструктура, незаконно строителство по коритата на реките и деретата, недобро състояние на язовирни стени, прекомерно изсичане на гори, незаконно поставени обекти, и да се изготвят препоръки за ограничаване на рисковете.

От ПП-ДБ настояват и да бъдат изготвени механизми за ранно установяване и оповестяване на предстоящи наводнения и за изготвяне на планове за евакуиране на гражданите от застрашените райони.

Властите трябва да подготвят необходимите законодателни промени, свързани с предотвратяване на щетите и човешките жертви от подобни бедствия и в срок от три месеца да ги внесат за приемане в Народното събрание, пише БТА.

Министерският съвет да информира Народното събрание за напредъка по изпълнението на петте точки на всеки месец от датата на приемане на решението, е записано още в документа.

Вчера министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов каза, че семействата, пострадали от наводненията, може да полуат помощ от държавата в размер до 7500 лв. Всички хора, които отговарят на условията, могат да кандидатстват за помощта веднага, а изплащането също може да стане веднага след оформяне на документацията. Гуцанов обяви, че на следващото заседание на Министерския съвет предстои да бъде гласувана подкрепа за семействата на загиналите хора, като вероятно сумата ще бъде 15 000 лв.

Продължават и проверките за законността на строителството във ваканционното селище Елените, където след наводнението от 3 октомври живота си загубиха четирима души.