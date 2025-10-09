Зафиров: Няма водна криза, хората без постоянен достъп до вода са намалели до 160 000

Хората без постоянен достъп до питейна вода в страната е намалял наполовина през последните десет дни - от 310 000 на 160 000 души. Това стана ясно след второто заседание на новосформирания Националнен борд по водите. Според председателя на борда, вицепремиерът Атанас Зафиров, това се дължи както на падналите дъждове, така и на усилията на ВиК дружествата и местните власти.

„За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата", заяви Зафиров, цитиран от НОВА. Той уточни, че водоподаването в Плевен и Ловеч е напълно възстановено. Оптимистична е и новината за Брезник, където нивото на основния водоизточник се е покачило с над 50 сантиметра, а количеството на манган във водата рязко е спаднало.

Основната причина за кризата, според заключенията на борда, се дължи на няколко фактора. Наред с климатичните промени, ключов проблем е зле функциониращата и силно амортизирана водопреносна мрежа. Средните загуби на вода за страната са 63%, от които 53% са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали метални тръби.

За решаването на тези проблеми ще бъдат предприети както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. До края на годината във ВиК сектора ще бъдат инвестирани 770 милиона лева, а за следващата са отделени 1.1 милиарда лева. Зафиров благодари на народните представители за бързата реакция по осигуряването на допълнителни средства за Плевен чрез преструктуриране на държавния бюджет, които ще бъдат ударно инвестирани в местната ВиК мрежа.

Националният борд по водите вече разполага и с функционираща интернет страница, където гражданите могат да се запознаят с всички решения и доклади. Докладът от днешното заседание ще бъде качен до края на деня и изпратен до Народното събрание, съгласно решението на парламента председателят на борда да се отчита ежемесечно.

Създадена е и междуведомствена група, която да идентифицира пропуски в законодателството и да предложи бързи промени за ускоряване на процедурите при бедствени ситуации.

Националният борд по водите бе сформиран с решение на Министерския съвет с основна задача да координира действията на всички институции за преодоляване на водната криза. Председател на Борда е вицепремиерът Атанас Зафиров, а в него участват министрите на околната среда, регионалното развитие, финансите, енергетиката, земеделието, здравеопазването и икономиката.