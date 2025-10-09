ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Служителка на „Обреди" във Варна задигна близо 10 хил. лв. за сватби

34 бъдещи семейства платили капаро за сватба, но парите прибрала на ръка служителката на "Обреди". Снимка: Pixabay.

57-годишната служителка на общинско дружество „Обреди" във Варна е присвоила 9803 лв., платени за провеждане на сватби, в периода от 26 юни 2021 г. до 31 октомври същата година.

В 34 отделни случая подсъдимата приела „на ръка" парични суми от граждани по заявени ритуали, но не ги отчела в касата на дружеството, а ги задържала за себе си.

Съдът отчете, че жената е с чисто съдебно минало и отсъди наказание от 8 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Тя е осъдена да заплати на гражданския ищец обезщетение, заедно със законната лихва, разноски по делото за над 1800 лева, както и държавната такса върху уважения граждански иск.

15-дневен е срокът за обжалване или протест на присъдата.

