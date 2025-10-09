Служителка на „Обреди" във Варна задигна близо 10 хил. лв. за сватби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

57-годишната служителка на общинско дружество „Обреди" във Варна е присвоила 9803 лв., платени за провеждане на сватби, в периода от 26 юни 2021 г. до 31 октомври същата година.

В 34 отделни случая подсъдимата приела „на ръка" парични суми от граждани по заявени ритуали, но не ги отчела в касата на дружеството, а ги задържала за себе си.

Съдът отчете, че жената е с чисто съдебно минало и отсъди наказание от 8 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Тя е осъдена да заплати на гражданския ищец обезщетение, заедно със законната лихва, разноски по делото за над 1800 лева, както и държавната такса върху уважения граждански иск.

15-дневен е срокът за обжалване или протест на присъдата.