Външно: Високо оценяваме лидерството на Тръмп за прекратяването на огъня в Газа

Израелски военни в Газа СНИМКА: Екс/ @BowesChay

България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас", което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона.

Високо оценяваме лидерството на президента Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение.

От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух.

България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас".

