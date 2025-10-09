ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Да, България" предлага право на почасов отпуск за водене на дете до градина или училище

Новите съпредседатели на “Да, България” - Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Идеята им е законът да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Натрупаният платен годишен отпуск, придобит по време на бременност и майчинство, да бъде използван почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12-годишна възраст от и до детско заведение или училище. Такива изменения в Кодекса на труда предлагат от "Да, България".

„Предвижда се право на ползване до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя – до 2 часа дневно. Правото се прилага и за бащата, осиновителя и за лицата, на които по реда на чл. 164, ал. 3 и 4 е прехвърлено отглеждането на детето (включително баба или дядо)", пише в мотивите. Идеята им е законът да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Според вносителите, мярката представлява допустима форма на позитивна политика за преодоляване на фактическо неравенство в достъпа до заетост и кариерно развитие, без да накърнява права на други работници, тъй като не увеличава общия размер на отпуските и допуска съгласуване с работодателя за ползване над 1 час дневно според производствените нужди.

„Целта на предлаганите промени е да се улесни съвместяването на професионалния и семейния живот при завръщане на работа след бременност и раждане или при отглеждане на малко дете чрез ясен, предвидим и пропорционален механизъм за почасово използване на вече натрупан платен годишен отпуск. Мярката адресира често срещаната практическа трудност, при която часовете за прибиране на децата съвпадат с края на работния ден и водят до непланирани отсъствия, дисциплинарни казуси или неформални договорености. Нормативното уреждане осигурява правна сигурност и равен достъп до решение, което не увеличава общия размер на платения годишен отпуск и не води до допълнителни бюджетни разходи", заявяват от формацията.

