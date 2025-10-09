Трите питбула, които разкъсаха домашно куче във Варна, нямали ваксини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трите питбула, които разкъсаха домашно куче във Варна и нараниха собственика му, нямали ваксини. Това установи проверка на БАБХ.

Случаят е от 25 септември, когато кучетата се нахвърлили върху по-малък от тях домашен любимец по време на разходка късно вечерта във Варна. При нападението бил ранен и неговият собственик, украински гражданин.

Питбулите нямали нито верижки, нито намордници.

Докато свободните кучета нападали беззащитното куче, собственикът им крещял: "Вие сте украинци, нека да ви изядат", разказа тогава за медията ни Татяна Манцос, съпруга на нападнатия.

Украинското семейство, което живее в близост до къщата с питбулите, се страхува и пожелали те да бъдат изолирани по някакъв начин.

Служителите на Община Варна са направили проверка след искане за съвместни действия от страна на Първо РУ – Варна на 26 септември около 10 ч.

Намерили трите кучета в двора, говорили със собственика им.

Две от тях са надлежно декларирани в районната администрация на името на лице, което е различно от това, което е присъствало на мястото на инцидента.

На техния собственик е съставен акт за нарушение, за това, че е допуснал животното само да напуска мястото на отглеждане и че не е предотвратил проявената на обществено място агресия, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на администрацията.

Пострадалите твърдят, че общината е отказала да изолира агресивните кучета, чийто собственик беше задържан за кратко и след това освободен.

На въпрос това така ли е и какви са правомощията на общината в такива случаи, от администрацията отговориха, че "в конкретния случай, при проверката е установено, че животните са при лицето, което твърди, че е техен собственик и е декларирало две от тях.

Определянето на дадено животно, като „агресивно" или отнемането му от собственика са действия, които не са в компетенциите на общинската администрация".

За случая е заведена преписка в Първо РУ – Варна, като какви ще са последващите действия може да стане ясно след уточняване на фактическата обстановка и приключване на следствените действия, отговарят от звено „Контрол и регистрации".

Проверка по случая е извършена и от инспекторите на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Варна.

Техните правомощия са относно гарантиране на хуманно отношение и спазване на всички здравни изисквания установиха отглеждането на домашни любимци.

Инспекторите заварили три кучета от породата Американски стафордширски териер - две женски и едно мъжко, в ограден двор.

За животните е осигурен подслон, който ги предпазва от неблагоприятни атмосферни условия, като те се отглеждат свободно пуснати в двора на имота.

Собственикът представи ветеринарномедицински паспорти по образец за всяко от кучетата, животните са идентифицирани чрез микрочипове, съобщиха за "24 часа" от пресслужбата на агенцията.

Липсвала редовната годишна ваксинация на кучетата, за което е санкциониран мъжът.