ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасяват "Къщата с ягодите" в София след години пе...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21466818 www.24chasa.bg

Желязков обсъди успешното въвеждане на еврото в България с посланиците от ЕС

1916
Премиерът Желязков с посланиците. Снимка: МС

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз.

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер, чиято държава изпълнява ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на настоящата година.

Пред посланиците премиерът Росен Желязков представи позицията на България по водещи теми от европейския и международен дневен ред. В хода на разговора беше обсъдена и актуалната политическа ситуация в страната ни.

Премиерът Желязков с посланиците. Снимка: МС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)