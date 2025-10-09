7 г. строг затвор за севлиевец, пребил и ограбил строител

По обвинение на Окръжна прокуратура - Габрово, 31-годишният И.Х. е признат за виновен от Окръжен съд - Габрово за това, че на 24 май м. г., в къща в Севлиево, при условията на опасен рецидив, отнел със сила 900 лв. от строителен работник, който живеел временно в пристройка към дома на извършителя, съобщиха от прокуратурата. Около 1 часа след полунощ на празника И.Х. събудил пострадалия, завел го в друга стая и там то млатил с юмруци в главата. Така сломил съпротивата му и от мъжката му чантичка взел крупната сума.

На подсъдимия е определено общо наказание от 7 години лишаване от свобода по настоящата присъда и по предходно негово осъждане, с което на И.Х. е наложено наказание пробация.

Севлиевецът е с наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража", потвърдена от Окръжен съд - Габрово, до привеждането му в затвора за изтърпяване на наложеното наказание.

Присъдата на Окръжен съд - Габрово подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд - Велико Търново.