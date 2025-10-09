Националният борд по водите откри своя уебстраница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С цел осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на Националния борд по водите е разработена уебстраница на борда. Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров по време на второто редовно заседание на борда, състояло се днес.

Интернет страницата е с адрес https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала. Уебстраницата ще предоставя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини.

Вицепремиерът Зафиров посочи, че докладът до Народното събрание за извършеното от Борда до момента, е внесен в деловодството на парламента още на 2 октомври 2025 г.

Председателят на борда Атанас Зафиров предложи да бъде разгледана информацията за общините, на чиято територия към момента е констатирано нарушение на водоподаването.

По темата докладва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска и Ирена Георгиева, изпълнителен директор на УС на „ВиК Холдинг".

Според представените данни засегнати от воден режим в страната са 271 населени места, от които 13 града и 258 села в 75 общини и 23 области на страната. Общо засегнати от воден режим са 160 811 граждани.