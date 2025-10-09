Урната с праха на народната певица Верка Сидерова ще бъде положена в родния ѝ Добрич

Изпълняват последната воля на народната певица Верка Сидерова - да бъде погребана в Добрич, в добруджанската земя. Град Добрич ще отдаде почит на голямата народна певица Верка Сидерова, чието име остава дълбоко свързано с Добруджа и българския фолклор, на 18 октомври. Урната с нейните тленни останки ще бъде положена в гробищния парк на града, по волята на близките ѝ и с подкрепата на община Добрич и културните институции, съобщава общинският съветник арх. Емилия Добрева.

В регионална библиотека „Дора Габе"в Добрич е от 10 ч. започва среща–поклонение, посветена на живота и творчеството на Верка Сидерова. Ще има изпълнения на добруджански песни, кратки спомени от близки и съратници, както и прожекция на видеоматериали. В срещата-поклонение ще бъдат синът на певицата Димитър Цонев, внучката й Даниела Димитрова, Тодор Тодоров - дългогодишен административен директор на ансамбъл "Филип Кутев". Церемонията по полагането на урната в гробищния парк в Добрич започва в 11 ч. Тя бъде на фонова музика и кратко слово в памет на певицата. Могат да присъстват близки и граждани, добавят организаторите.

„Верка Сидерова стана почетен гражданин на Добрич през 2004 г. Предложението беше подадено от инициативен комитет. Нейната воля беше да бъде погребана в Добрич,в добруджанската земя. Аз съм имала непрекъснати контакти с нея до кончината й. Поне три-четири пъти ми е казвала в срещите, че иска да бъде погребана в Добрич. На поклонението в София разговарях със семейството и те бяха категорични, че ще уважат волята й. Настояха урната да бъде положена в земята.. Потърсихме съдействие с общината и тя подкрепи", обясни арх. . Емилия Добрева.