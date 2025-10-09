След 3 дни размисъл: Мариника Чернева се съгласи временно да оглави ВАС

Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда през следващата половин година и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет.

Предстои Съдийската колегия да вземе решение, с което да освободи от поста настоящия временен ръководител на ВАС Георги Чолаков и да назначи Чернева, съобщава БНР.

На 7 октомври имаше предложение Мариника Чернева, която е зам.-шефка на ВАС, да отговори още в рамките на деня. То обаче бе отхвърлено и се прие всеки съдия да има три дни за размисъл.

До рокадата сте стигна след промените в Закона за съдебната власт, влезли в сила на 21 януари. Един от текстовете въведе шестмесечно ограничение за заемане поста "изпълняващ функциите" - главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища.

През юли Съдийската колегия реши, че текстът се отнася до Чолаков, за разлика от Прокурорската колегия, според която законът не действа със задна дата и Борислав Сарафов, който е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 година, остана на поста си.